الافراج عن موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت

ينظم أهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفات احتجاجية بشكل مستمر؛ احتجاجا على تباطؤ سير التحقيقات، مطالبين السلطات القضائية بالشفافية وعدم تسييس القضية وإعلان أسماء المتورطين في الكارثة.

قرر القضاء اللبناني الخميس، الإفراج عن 6 موقوفين على ذمة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي.

وقرر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الإفراج عن الموقوفين، الرائد بأمن الدولة جوزيف النداف، الرائد بالأمن العام شربل فواز، الرقيب أول الجمركي إلياس شاهين، الرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، وجوني جرجس، ومخايل المر.

وفيما قرر القاضي رد طلبات إخلاء السبيل للموقوفين الآخرين، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار ضخم في المرفأ، أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن مجلس القضاء العدلي، أن إجمالي من صدر بحقهم قرارات توقيف على خلفية انفجار المرفأ، بلغ 28 شخصا، 3 منهم غيابيا، كونهم موجودين خارج البلاد.

وينظم أهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفات احتجاجية بشكل مستمر؛ احتجاجا على تباطؤ سير التحقيقات، مطالبين السلطات القضائية بالشفافية وعدم تسييس القضية وإعلان أسماء المتورطين في الكارثة.

ويعاني لبنان انقساما سياسيا حادا، إلى جانب أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، زادتها سوءا تداعيات جائحة كورونا، وانفجار المرفأ.