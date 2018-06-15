الافغان يحتلفون بعيد الفطر بسلام

مصلون أفغان يحتفلون بعيد الفطر في مزار الشريف

يحتفل الافغان الجمعة بعيد الفطر بالصلوات وعلى أمل أن يفتح وقف اطلاق النار غير المسبوق الذي أعلنته حركة طالبان في نهاية الاسبوع الماضي الباب أمام مفاوضات سلام.

أم المصلون المساجد بأعداد كبيرة في اليوم الاول للعيد بينما عبر بعض الشباب عن تفاؤل حذر إثر إعلان تعليق المعارك بين حركة طالبان وقوات الامن الافغانية؟

يقول سميح الله (17 عاما) لوكالة فرانس برس قبل الصلاة في مسجد شاه دو شامشيرا في وسط كابول "في كل عيد تقريبا كان هناك اعتداءات وهذه من المرات النادرة التي لم يتم الاعلان فيها أعمال عنف حتى الان".

ويضيف "نأمل ان يحل السلام في أفغانستان".

أما زهراب احمد وهو ماسح احذية في ال14 يقف خارج المسجد فيقول انه لا يتذكر عيدا دون معارك ويروي "اعتقد ان السلام سيحل بين طالبان والحكومة الافغانية".

لكن الجميع لا يشاطره تفاؤله اذ يقول عمران (13 عاما) "لا أعتقد ان افغانستان ستعرف السلام فنحن نشهد تصعيدا في الهجمات كل يوم".

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع يدعى محمد ردمانش لفرانس برس انه لم يتم تسجيل اي هجوم لحركة طالبان ضد قوات الامن الافغانية منذ بدء الاحتفال بالعيد.

وكان الرئيس الافغاني أشرف غني الذي لم تلق دعواته من أجل السلام آذانا صاغية حتى الان، دعا الاسبوع الماضي الى وقف أحادي لاطلاق النار لمدة ثمانية أيام مع حركة طالبان بمناسبة انقضاء شهر رمضان.

واعلنت الحركة من جهتها وقف المعارك لمدة ثلاثة أيام. ووقف اطلاق النار سابقة منذ اطاح تحالف دولي بقيادة أميركية حركة طالبان من السلطة في 2001 بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر من ذلك العام في الولايات المتحدة.

الا ان الحركة أضافت انها ستواصل عملياتها ضد "قوات الاحتلال" الاجنبية في البلاد وانها ستدافع عن نفسها "بشراسة" في حال تعرضت لهجوم. وشنت الحركة عدة اعتداءات منذ بدء وقف اطلاق النار الاحادي الجانب الذي أعلنه غني الثلاثاء.

الخميس، أعلن الجيش الاميركي أنه شن غارة استهدفت مسؤولا جهاديا كبيرا لم يسمّه في ولاية كونار على حدود باكستان في شرق أفغانستان حيث اكدت وزارة الدفاع انه الملا فضل الله زعيم حركة طالبان باكستان.

وقال المتحدث باسم الجيش الاميركي اللفتنانت كولونيل مارتن اودونيل في بيان إن "القوات الاميركية شنّت ضربة ضد الارهاب في 13 حزيران/يونيو في ولاية كونار قرب الحدود بين أفغانستان وباكستان استهدفت مسؤولا كبيرا في منظمة ارهابية".

ولم يحدد المتحدث العسكري اسم الهدف ولا المنظمة التي ينتمي اليها، لكنه أكد أن القوات الأميركية مستمرة في "الالتزام بوقف اطلاق النار" الذي توصلت اليه كابول مع حركة طالبان افغانستان.

وفي كابول، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الافغانية محمد رادمانيش ان فضل الله الذي يعتقد انه يختبىء في كونار، في عداد القتلى. واضاف "يمكنني التأكيد ان زعيم حركة طالبان باكستان فضل الله قتل في عملية مشتركة افغانية-اميركية في كونار الخميس".

ويؤكد مسؤولون باكستانيون أن الملا فضل الله مختبئ في أفغانستان.

وبحسب وزارة الخارجية الاميركية فإن حركة طالبان باكستان تقيم "تحالفا وثيقا مع تنظيم القاعدة" وقد درّبت أيضا فيصل شهزاد الذي حاول تفجير سيارة مفخخة في ميدان تايمز سكوير.

وفي 2014 تبنّت الجماعة الجهادية هجوما على مدرسة في بيشاور أسفر عن مجزرة راح ضحيتها اكثر من 150 قتيلا.

وحركة طالبان باكستان مسؤولة ايضا عن هجوم استهدف في 2012 الناشطة الباكستانية الشابة ملالا يوسف زاي التي اصبحت مذاك رمزا للنضال في سبيل تعليم الفتيات.

واذا صمد وقف اطلاق النار فان المحللين يأملون بان يشكل أساسا لاطلاق محادثات سلام بين اطراف النزاع المستمر في البلاد منذ نحو 17 عاما.