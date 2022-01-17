الاف السودانيين يحاولون الوصول الى القصر الجمهوري

اطلقت قوات الامن السودانية الرصاص والغاز المسيل للدموع على الاف المتحتجين الذين توجهو الى بوابات القصر الجمهوري في سياق تظاهرات الناقمين على نظام الحكم في البلاد.

ورفع المحتجون الاعلام السودانية وصور للفنان الثوري مصطفى سيد أحمد بالتزامن مع الذكرى الـ26 لوفاته وقد حاولو الوصول الى القصر الجمهوري الا انهم جوبهو بالرصاص من طرف قوات الامن.

وفي أم درمان، شمال غربي الخرطوم، قالت نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود ان 3 الاف متظاهر تجمعو في شارع الـ40 وهم يحملون الأعلام وصور الشهداء، وأحرقوا الإطارات القديمة وأقاموا المتاريس لقطع الشارع

وفد اميركي في الخرطوم



تأتي الاحتجاجات في وقت كان من المتوقع أن يصل فيه إلى العاصمة وفد أميركي على رأسه المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في.

وتهدف الزيارة الأميركية إلى دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان و«تسهيل انتقال مدني جديد إلى الديمقراطية».

انطلاق الحوار السوداني

والأسبوع الماضي، أعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز رسمياً إطلاق مبادرة تجرى بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل الانتقال في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.

وعطل عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي استكمال انتقال السلطة إلى المدنيين عبر اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وغالبية القادة المدنيين وتعليق عمل «مجلس السيادة».