الاليزية يوبخ السفير التركي بسبب اهانة اردوغان لـ ماكرون

أعلن قصر الاليزيه الجمعة أن الخارجية الفرنسية ستستدعي السفير التركي في فرنسا للحصول على تفسيرات حول تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعتبر فيها أن الرئيس إيمانويل ماكرون في حالة “موت دماغي”.

وقالت الرئاسة الفرنسية “هذا ليس تصريحا، إنها إهانات” مضيفة “سيتم استدعاء السفير الى الوزارة لكي يفسر ذلك”.

كان أردوغان قد قال إن تحذير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن حلف شمال الأطلسي يعاني من “موت إكلينيكي” تعكس فهما “مريضا وضحلا” وإن عليه أن يتأكد مما إذا كان يعاني هو نفسه من “موت إكلينيكي”.

جاء تصريح أردوغان في كلمة ألقاها في اسطنبول حول تعليق لماكرون في وقت سابق من هذا الشهر حيث قال إن حلف شمال الأطلسي يعاني من “الموت الإكلينيكي”.