الامارات تحدد موعد الترشح لانتخابات المجلس الاتحادي

فتحت اللجنة الوطنية للانتخابات في الامارات الابواب امام الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وشددت على ضرورة عدم القيام بالدعاية الانتخابية قبل المواعيد الرسمية المحددة

وقالت وكالة انباء الامارات ان الموعد الرسمي لفتح باب الترشح ومقار مراكز الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 يبدأ اعتبارا من 7 أغسطس المقبل، يليه موعد بدء تسجيل المرشحين أنفسهم في المراكز الانتخابية في 18 أغسطس لمدة خمسة أيام، ومن ثم إعلان القوائم الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس، يليها مباشرة فترة تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وفي تاريخ الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد للانتخابات والذي أعلنته اللجنة في الأول من يوليو الجاري.

ولفتت اللجنة إلى أنه يتاح للمرشح؛ بعد الاعتماد النهائي لترشحه، ممارسة الدعاية الانتخابية في الفترة والأماكن المخصصة فقط وضمن الآليات والضوابط والشروط التي نصت عليها التعليمات التنفيذية، مشددة على أن كل ما يسبق ذلك من أعمال غير نظامية تهدف للدعاية الانتخابية أو الترويج لمرشح معين قد يعرض كل من يمارسه للوقوع في مخالفات للتعليمات التنفيذية، بما قد يؤدي إلى إلغاء أحقيته بالترشح أو ممارسة الدعاية الانتخابية، أو حتى استبعاد اسمه نهائيا من قوائم الهيئات الانتخابية.

ويجوز ممارسة الدعاية الانتخابية بعد اعتماد قائمة المرشحين النهائية، وخلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك فقط، والتي تم إعلانها في الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 الذي حصر فترة الدعاية الانتخابية من يوم الأحد 8 سبتمبر 2019 وحتى يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019.