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الامارات تخرج عن صمتها بشان قضية خاشقجي عبر تويتر فقط

الامارات تخرج عن صمتها بشان قضية خاشقجي عبر تويتر فقط
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