الامارات تخرج عن صمتها بشان قضية خاشقجي عبر تويتر فقط

أعربت الإمارات عن تضامنها مع السعودية

بعد صمت عن 17 يوما من ازمة اختفاء الاعلامي جمال خاشقجي، خرجت الامارات العربية المتحدة في اول تصريح رسمي لتؤيد المواقف السعودية متضامنه معها في محنتها.

وظلت ابو ظبي بعيدة عن اي موقف حيال صديقتها وحليفتها المملكة العربية السعودية، منذ 2 اكتوبر الجاري حيث اختفي جمال خاشقجي بعد دخولة القنصلة السعودية في اسطنبول

وأعربت الإمارات عن تضامنها مع السعودية في وجه ما سمته الحملة الإعلامية ضدها على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن بلاده تقف بصلابة ضد محاولات تقويض استقرار المملكة العربية السعودية وتحجيم دورها.

مشهدين في الأزمة التي تطال السعودية، الأول يبحث عن الحقيقة في خضم التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى للنيل من الرياض وموقعها، وفي هذا الذي يجري نقف بصلابة ضد التسييّس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض إستقرار السعودية وتحجيم دورها، لا خيار دون ذلك. ١٩ أكتوبر ٢٠١٨

وقال في تغريدة نشرها يوم الجمعة على حسابه في "تويتر"، إن هناك مشهدان في الأزمة التي تطال السعودية، الأول يبحث عن الحقيقة في خضم التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى للنيل من الرياض وموقعها.

وشدد أنور قرقاش على أن الإمارات تقف بصلابة ضد التسييّس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض استقرار السعودية وتحجيم دورها، مضيفا أنه "لا خيار دون ذلك".

وأفاد الوزير الإماراتي بأنه "ومن هذا المنطلق لا بد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل ما يحمله ذلك من أهمية وبين استهداف الرياض ودورها".