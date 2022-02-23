الامارات تدرج تنظيمات ومؤسسات على اللائحة المحلية لدعم الارهاب

ادرج مجلس الوزراء الإماراتي، يوم الأربعاء، فرد و5 كيانات ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

واعلنت وكالة الأنباء الإماراتية إن القائمة "شملت المدعو عبده عبد الله دائل أحمد"، فيما شملت الكيانات كلا من: "العالمية إكسبرس للصرافة والتحويلات المالية"، و"شركة الحظاء للصرافة"، و"معاذ عبد الله دائل للاستيراد والتصدير"، و"الناقلة ثري /9109550 IMO/ 5"، و"بيريدوت للتجارة والشحن ذ م م".

وأشارت الوكالة إلى أن القرار يأتي في إطار "حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له".

وأضافت أن "هذه الشركات والأفراد مرتبطون بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين".

وحض البيان الذي أرفقته الوكالة بالخبر جميع الجهات الرقابية على حصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية بتلك الكيانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب قوانين الدولة "بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".

وقال البيان إن هذه الشركات والأفراد تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين.



ومنتصف يناير، تبنى المتمردون اليمنيون اعتداء استهدف أبوظبي في 18 من الشهر، وأوقع ثلاثة قتلى، مشيرين إلى أنهم استخدموا فيه صواريخ وطائرات مسيرة، ومهددين بتنفيذ هجمات أخرى وداعين المدنيين الى الابتعاد عن "المنشآت الحيوية".

ويناير كذلك، اعترضت الإمارات ودمّرت صاروخا بالستيا أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن باتجاه أراضيها، في ثالث هجوم من نوعه في شهر.