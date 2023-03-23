الامارات تدعو في مجلس الامن الى عمل عربي مشترك لمساعدة سورية

شدد السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة على ضرورة معالجة الأزمة السورية بعيدا عن الاستقطاب والانقسامات التي يشهدها النظام الدولي، واكد على اهمية تفعيل الدور العربي لحل الأزمة السورية.

واعلن السفير الاماراتي ان الزلزال الذي ضرب سورية مؤخرا اضاف الاما جديدة على كاهل الشعب السوري الذي يعاني من اثار الحرب منذ 12 عاما ودعا الى الانتقال الى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في سوريا، وقال " لا ينبغي التمسك بالمواقف التقليدية والمتصلبة التي تميز وتفرق بين السوري في دمشق والسوري في إدلب".

وشدد على ضرورة إحلال الأمن والاستقرار في سوريا وقال في بيان له ان هذا الامر لن يتحقق دون معالجة مختلف التحديات الأمنية وتكريس الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة بدلا من الاكتفاء بإدارتها داعيا الى عمل دؤوب للامم المتحدة لتقريب وجهات النظر السياسية الإقليمية والدولية بما يحلحل الجمود الحالي في المسار السياسي.

كما تمسكت دولة الامارات بـ تفعيل الدور العربي لحل الأزمات العربية ومنها الأزمة السورية وقالت ان سوريا دولة عربية، ولا بديل لها عن محيطها العربي، ولا بديل للدول العربية عن احتضانها وتضميد جراحها مؤكدة دعم الامارات الكامل للشعب السوري خلال هذه الفترة الحرجة

وزار الرئيس السوري بشار الاسد للمرة الثانية منذ عودة العلاقات بين البلدين ابو ظبي والتقى مع قيادتها السياسية حيث دعت الامارات الى العمل الجماعي لازالة اثار الازمة في سورية وضرورة عودتها الى محيطها العربي