الامارات تدعو للتهدئة بعد الاشتباكات حول قصر الرئاسة في عدن

دعا مسؤول إماراتي كبير إلى التهدئة الأربعاء بعد اندلاع اشتباكات بين الانفصاليين الجنوبيين والحرس الرئاسي في عدن مقر الحكومة اليمنية.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على تويتر "التطورات حول قصر المعاشيق مقلقة والدعوة إلى التهدئة ضرورية".

وأضاف أن التواصل والحوار ضروريان، وليس العنف.

وقال قرقاش "لا يمكن للتصعيد أن يكون خيارا مقبولا بعد العملية الإرهابية الدنيئة"، في إشارة إلى هجوم قبل أيام في جنوب اليمن أعلن تنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة مسؤوليتهما عنه.

