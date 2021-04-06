الامارات ترحل فتيات اكرانيات بعد جلسة تصوير عارية

تنوي السلطات الإماراتية، ترحيل مجموعة من الفتيات الأوكرانيات إلى بلادهن بعد تداول صور ومقاطع توثق ظهورهن بجلسة تصوير عار في شرفة أحد الفنادق بدبي

وقالت معلومات أن النائب العام في دبي "عصام عيسي الحميدان"، قال إن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في الواقعة، وإن المتورطين بالواقعة سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء أكدت السلطات اعتقال 11 امرأة أوكرانية ورجل روسي لاتهامهم بالمشاركة في جلسة التصور التي انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي الا ان تقارير قالت ان العارضات عددهن 40

وألقت شرطة دبي، القبض على عارضة الأزياء الأوكرانيات، لظهورهن “عاريات” في شرفة بدبي، فيما اتضح أن جميعهن في سن المراهقة والعشرينيات.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن العارضات المحتجزات يواجهن ستة أشهر في السجن وغرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني، بسبب لانتهاكهن قوانين الآداب العامة.

وأشارت الصحيفة:” اعتقل الروسي أليكسي كونتسوف البالغ من العمر 33 عامًا، لإطلاقه النار على الشرفة التي ظهرت فيها العارضات العاريات بالإمارات”،موضحة:”أخبر كونتسوف الشرطة أنه كان في شقة قريبة وقام بتصوير المشهد الذي يظهر النساء العاريات، ويدعي أنه ارتكب خطأ فادحًا، بمشاركة الفيديو الصريح”.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمتي الفعل الفاضح العلني، وتخزين صور بقصد إنتاج مواد إباحية، مشيراً إلى أنه تم حبسهم جميعاً على ذمة التحقيقات.