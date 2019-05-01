الامارات ترفض ربيع السودان: كفانا فوضى

وصفت دولة الامارات العربية المتحدة الثورة السودانية على نظام الحكم بالفوضى ودعت على لسان وزير خارجيتها أنور قرقاش لانتقال سلس ومنظم للسلطة في هذا البلد

واشار قرقاش في تغريدة على تويتر "من المشروع تماما أن تدعم الدول العربية انتقالا منظما ومستقرا في السودان. انتقال يراعي تطلعات الشعب وكذلك الاستقرار المؤسسي". مشيرا الى ان الدول العربية شهدت فوضى عارمة مطالبا بوقفها نهائيا "شهدنا فوضى شاملة في المنطقة، ولا نحتاج إلى المزيد منها".