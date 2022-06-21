الامارات ترفع الاعلام بعد انتهاء فترة الحداد على خليفة

تصدر الرئيس الاماراتي الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب إعلان وزارة شؤون الرئاسة أن فترة الحداد الرسمي تنتهي مع نهاية اليوم الموافق 21 من شهر يونيو الجاري، على أن ترفع الأعلام يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 من شهر يونيو الجاري الساعة التاسعة صباحاً.

#خليفة_بن_زايد

وأطلق مغردون وسم #خليفة_بن_زايد، عبروا من خلاله على أن ذكراه "ستبقى خالدة في قلوبهم، لن تزول مهما تقدم بهم الوقت"، فقال أحدهم: "أما الاربعين فستنتهي وأما ذكراك ف باقية لن تزول.. سترفع الأعلام ولن ترفع ذكراك من قلوبنا .. ستبقى خالداً فيها حتى وان رحلت عنا.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته..".

وقال آخر: "ماتنسينا الاربعين يوم وفاتك.. تبقى في قلب دارك ليوم الدين".

فقيد الامارات

كما عبر مغردون عن شوقهم لفقيد الامارات ، وحملت تغريداتهم دعوات نابعة من قلوبهم تعبر عن حبهم وامتنانهم لسموه، فقالت إحدى المغردات: "اللهُم وإن مسّنا الشوق لمن رحلوا فأنت أرحمّ الراحمين بقلوبنا، اللهُم أغفر لـ والدنا #خليفة_بن_زايد واجّمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة".

وقال آخر: "ها هو اليوم الأربعين أتى، وأيام الحداد انقضت، لكن حزن الفقد باق، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته . "