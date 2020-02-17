الامارات تشغل محطة براكة النووية

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات الإثنين عن إصدار رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة "براكة" للطاقة النووية التي ستكون الأولى في العالم العربي.

وقال مسؤول كبير، اليوم الاثنين، إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات أصدرت رخصة تشغيل للمفاعل الأول بمحطة براكة النووية.

وقال حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال مؤتمر صحفي، إن الترخيص الممنوح لمشغل المحطة، نواة للطاقة، مدته 60 عاما.

وأضاف الكعبي قائلا: "إنها لحظة تاريخية هامة لدولة الإمارات التي أصبحت أول دولة عربية في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية".

ولفت الكعبي إلى أنه بعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الأولى لمحطة براكة، ستبدأ شركة نواة للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري.

وتعد براكة أول محطة نووية في منطقة الخليج، وستضم عند استكمالها أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية 5600 ميغاواط.

وتم إصدار أول رخصة تشغيل للوحدة الأولى من محطة "براكة" الإماراتية للطاقة النووية، التي من المتوقع أن تصبح الأولى في العالم العربي، وفق ما أعلنته الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات الإثنين.

#محمد_بن_راشد: محطة جديدة وصلتها #الإمارات كأول دولة عربية ستبدأ في تشغيل محطات #الطاقة_النووية السلمية .. أصدرت الدولة اليوم الرخصة الأولى لتشغيل أولى هذه المحطات في #براكة والتي ستبدأ العمل قريباً .. تتوالى الإنجازات بسواعد أيدي #أبناء_الإمارات #وام pic.twitter.com/b6tsCuJXZ8 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 17, 2020

وكانت سلطات أبو ظبي قد أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي أن أول محطة ستبدأ العمل خلال "أشهر قليلة".

والإثنين، أكد الكعبي "تشغيل محطة براكة بشكل كامل في المستقبل القريب سيساهم في جهود الإمارات فيما يتعلق بأهداف التنمية والاستدامة"، دون تحديد الموعد.

#محمد_بن_زايد: مرحلة جديدة من الحراك التنموي تشهدها مسيرة نهضتنا مع إصدار رخصة تشغيل أولى"محطات #براكة لـ #الطاقة_النووية السلمية" تزيدها قوة ومتانة، والقوة الأكبر هي الكفاءات الوطنية التي نفخر بها، جهودنا متواصلة استعداداً للخمسين سنة القادمة#وام pic.twitter.com/4osg1u7nUX — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 17, 2020

وكان من المقرر افتتاح أول مفاعل نووي إماراتي وهو "محطة براكة" في أواخر عام 2017، ولكن تم تأخيره عدة مرات.

وتقع محطة "براكة" غرب أبوظبي وتولى كونسورسيوم بقيادة "كيبكو" الكورية بناءه في اتفاق بلغت قيمته أكثر من 20 مليار دولار.

وعند اكتمال تشغيله، فإن مفاعلات الطاقة الأربع ستؤدي إلى توفير نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.