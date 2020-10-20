الامارات تطلب فتح سفارة في تل ابيب وتوقع اتفاقيات والسلطة تنتقد "الهرولة"

انتقد القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف ما وصفه بـ "الهرولة الإماراتية" للتطبيع مع الاحتلال تشكل علامة فارقة في ظل تصاعد العدوان ضد الشعب الفلسطيني" فيما طلبت ابو ظبي فتح سفارة لها في تل ابيب بعد توقيع اتفاقيات تجارية وتسهيل دخول الاسرائيليين الى اراضيها.

هرولة اماراتية

تأتي الانتقادات الفلسطينية لأبوظبي بالتزامن مع زيارة وفد من الإمارات العربية المتحدة إلى تل أبيب اليوم، حيث جرى توقيع 14 اتفاقية تعاون داخل مطار بن غوريون، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشن، الذي كان مرافقا للوفد الإماراتي.

واعتبر واصل أبو يوسف هذه "الهرولة الإماراتية للتطبيع مع الاحتلال" متناقضة مع "العدوان" ضد الفلسطينيين بـ: "البناء والتوسع الاستيطاني وطرح عطاءات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني". ووصفها، متحدثا من رام الله في الضفة الغربية، بأنها "شيء مخز" مضيفا أن "ما تم الإعلان عنه من الاتفاقات الثنائية اليوم والوفود التي تأتي وتذهب، كل ذلك يجري من أجل إعطاء أوراق قوة للاحتلال لتصعيد عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومزيد من التعنت والغطرسة".

أما من قطاع غزة فقال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس إن "هذه الزيارة سوف تشجع الاحتلال على مواصلة الضم التدريجي لأراضي الضفة الغربية".

فتح سفارة

ودعا وزير الخارحية الإماراتي عبد الله بن زايد في رسالة وصفت بالشخصية لنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، إلى فتح بعثتين دبلوماسيتين في تل أبيب وأبو ظبي في أقرب وقت ممكن.

وكان الوفد الإماراتي الرسمي الذي وصل تل أبيب قد سلّم أشكنازي خلال مأدبة غذاء رسالة من رئيس الدبلوماسية الإماراتية دعا فيها إلى تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وقال عبد الله بن زايد في الرسالة: "لا يسعني إلا أن أقدّر كل الجهود التي تبذلونها لتعزيز التعاون بين بلدينا. وأنا على ثقة كاملة في دعمكم المطلق لفتح بعثتين دبلوماسيتين في تل أبيب وأبو ظبي في أقرب وقت ممكن".

اتفاقيات

ووقعت الإمارات وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات ثنائية في مجالات الرحلات الجوية، والسفر بدون تأشيرة، وحماية الاستثمار، والتعاون في العلوم والتكنولوجيا.

ووقع ممثلو البلدين على الاتفاقيات في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ووزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، عبيد حميد الطاير. وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة قائلا إن "شعبين يصنعان التاريخ للأجيال ويوقعان اتفاقات سيكون لها تاثير إيجابي على المواطنين".

وكان على رأس وفد أبوظبي كل من وزير الدولة للشؤون المالية، حميد عبيد الطائر، ووزير الاقتصاد، عبد الله بن طوق المري.