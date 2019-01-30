الامارات تعارض المساعي التركية في شمال سورية

وأعلن قرقاش رفض بلاده إقامة تركيا منطقة عازلة في سوريا وتشريع وجود غير عربي في أي دولة عربية.

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في مقابلة ستبثها قناة "الحرة" الأميركية أن بلاده تقف مع حماية الأكراد في سوريا من تبعات الانسحاب الأميركي منها.

وأعلن قرقاش رفض بلاده إقامة تركيا منطقة عازلة في سوريا وتشريع وجود غير عربي في أي دولة عربية.

وتفادى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الإعلان عن موقف واضح من مسألة الانسحاب الأميركي من سوريا رفضا أو تأييدا.

من ناحية أخرى، أوضح قرقاش أن إعادة فتح السفارة الإماراتية في سوريا تمت بعد مشاورات أجرتها الإمارات مع بعض الحلفاء بهدف التأثير على مجرى الأحداث هناك.

وشدد على أن بلاده ملتزمة بقرار المجتمع الدولي بعدم المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا قبل تحقيق التسوية السياسية. مجددا رفض بلاده للوجود الإيراني في سوريا.

وربط وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية بحصول اختراق في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكدا أن بلاده لم تطلع بعد على صفقة العصر التي تعمل عليها الإدارة الأميركية.