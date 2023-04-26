الامارات تعلن عن مهمة جديدة الى القمر بعد فشل "راشد 1"

اعلنت الامارات الاربعاء، عن مهمة جديدة لاستكشاف القمر تحت اسم "راشد 2"، وذلك بعد يوم من فشل مهمة المستكشف "راشد 1".

وكتب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "من اليوم سيبدأ العمل على راشد٢.. مستكشف جديد.. لمحاولة جديدة للوصول للقمر".

وكانت شركة "آي سبيس" اليابانية اعلنت الثلاثاء، انها فقدت الاتصال بالمركبة "هاكوتو آر" الحاملة للمستكشف الاماراتي "راشد" في اللحظات الاخيرة قبيل هبوطها على سطح القمر.

واكد "مركز محمد بن راشد للفضاء" عبر حسابه في تويتر الثلاثاء، ان الشركة اليابانية "لم تتمكن من تأكيد هبوط المركبة" هاكوتو آر بعد فقدان الاتصال بها.

وكتب الشيخ محمد بن راشد قائلا الاربعاء، انه رغم عدم نجاج مهمة المركبة الحاملة للمستكشف "راشد 1"، لكن الامارات نجحت في رفع سقف طموحاتها للوصول الى القمر، وفي اعداد فريق من شبابها "قادرين على إدارة مشاريع فضاء متقدمة".

وفُقد الاتصال بمركبة الهبوط الثلاثاء، بعد اتمامها المرحلة الأولى من عملية الهبوط المقررة في وقت سابق.

وكانت المرحلة الثانية والاخيرة من عملية الهبوط تتضمن "تقليل سرعة المركبة حتى الوصول إلى سرعة الصفر"، ثم انتظار الاشارة من محطة التحكم في طوكيو، بحسب ما اوضح حمد المرزوقي مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر.

لكن ما حصل هو ان الاتصال فقد في اللحظات الاخيرة للمرحلة الثانية.

وكان من شأن نجاح المهمة ان يجعل من الامارات اول دولة عربية تصل الى القمر بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

في اللحظات الاخيرة

وكانت مركبة الهبوط "هاكوتو آر" الحاملة للمستكشف الاماراتي، والتي طورتها شركة "آي سبيس" قد انطلقت الى الفضاء من ولاية فلوريدا كانون الاول/ديسمبر الماضي، وذلك على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس اكس" الاميركية.

انقطع الاتصال بالمركبة الحاملة للمستكشف راشد 1 في اللحظات الاخيرة من الهبوط على القمر

وبحسب البرنامج المتوقع، فسيكون موقع الهبوط الرئيسي ل"المستكشف راشد"، في منطقة "ماري فريغوريس"، وبالتحديد منطقة "فوهة أطلس"، التي لم يسبق لأي بعثة علمية أن وصلت إليها قبل ذلك.

وسيلقي "المستكشف راشد" الضوء على مناطق جديدة على سطح القمر، كما أنه سيقدم بيانات هي الأولى من نوعها للعالم أجمع، مع توقعات بأن يوفر إجابات للبشرية.

يشار إلى أن دولة الإمارات، كانت قد أطلقت في يوليو/تموز 2020، أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ، حيث حمل صاروخ مسبار "الأمل" الإماراتي إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

كما نجحت الإمارات، في فبراير/شباط 2021، بوضع "مسبار الأمل" في مدار كوكب المريخ بعد رحلة استغرقت 7 أشهر، لتصبح بذلك أول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.