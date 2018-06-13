مقتل 4 جنود اماراتيين باليمن واعتراض صاروخ اطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

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قالت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات ان اربعة جنود امارتيين قتلوا في العمليات العسكرية الجارية للتحالف العربي في اليمن، فيما اعلنت السعودية اعتراض صاروخ اطلقه الحوثيون على منطقة جازان جنوب المملكة.

وقالت وكالة الأنباء الاماراتية أن الجنود الأربعة هم الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري والوكيل/1 علي محمد راشد الحساني و الرقيب خميس عبدالله خميس الزيودي و العريف/1 عبيد حمدان سعيد العبدولي”.

وفي الغضون، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه "في تمام الساعة الثالثة وستة وأربعون دقيقة (0346) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (مدينة صعدة) بإتجاه أراضي المملكة".

وأوضح العقيد المالكي أن "الصاروخ كان بإتجاه مدينة (جازان)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات ولله الحمد".

وبدأت قوات تحالف تقوده السعودية يوم الأربعاء هجوما على مدينة الحُديدة الساحلية في اليمن، في أكبر معركة في الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات بهدف إخضاع الحوثيين مما يهدد بتفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويمثل الهجوم أول مرة تحاول فيها قوات التحالف السيطرة على مدينة كبرى شديدة التحصين منذ انضمامها للحرب قبل ثلاث سنوات ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق المأهولة في البلاد.

وبدأت العملية بعد انتهاء مهلة مدتها ثلاثة أيام حددتها الإمارات العضو في التحالف للحوثيين لمغادرة المدينة.

وقال مسؤول عسكري يمني مناهض للحوثيين إن التحالف جمع قوة قوامها 21 ألف جندي تشمل قوات إمارتية وسودانية بالإضافة إلى يمنيين من الانفصاليين الجنوبيين ووحدات محلية من السهل الساحلي للبحر الأحمر وكتيبة يقودها ابن أخي الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وتدخل التحالف في اليمن لإعادة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي أخرجه الحوثيون من صنعاء في عام 2014.

وترى الرياض وأبوظبي أن صعود الحوثيين يأتي تنفيذا لأهداف توسعية إيرانية. ويقول الحوثيون إن صعودهم للسلطة جاء نتيجة انتفاضة شعبية ضد الفساد وأنهم الآن يدافعون عن اليمن من غزو جيرانه.

ويقع اليمن في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر حيث أحد أهم الممرات التجارية في العالم لناقلات النفط التي تمر قرب شواطئ اليمن متوجهة من الشرق الأوسط إلى أوروبا عبر قناة السويس.