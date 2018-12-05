الامارات تغرم اجنبية 150 الف درهم بسبب صورتها على الشاطئ

نشر الصورة على موقع أحد مراكز التوحد

حجزت محكمة الاستئناف في أبوظبي، الثلاثاء (4|12)، قضية الحكم على امرأة أجنبية بغرامة 150 ألف درهم لنشرها صورة ظهرت بها زوجة مواطن دون إذن بأحد شواطئ الإمارة، وذلك للحكم فيها بجلسة 11 من ديسمبر الجاري، وذلك بعد النظر في الاستئناف المقدّم من دفاعها.

وكانت المتهمة التي تعمل في مجال العمل التطوعي، التقطت الصورة ونشرتها على الإنترنت، بغرض دعوة المتطوعين إلى تنظيف الشاطئ، إلا أن الزوج تقدّم ببلاغ ضدها، بسبب ظهور زوجته في الصورة دون الحصول على موافقة بالتصوير.

من جانبه، أوضح محامي المستأنفة "حسن الريامي"، أنه تم نشر الصورة على موقع أحد مراكز التوحد التي تتعاون معها موكلته كمتطوعة، بغرض تحفيز الجمهور على مشاركة أطفال المركز في تنظيف الشاطئ.