الامارات تغرم خليجي ربع مليون درهم لارسالة صورا مخلة لزوجته

قضت محكمة اماراتية بمعاقبة زوج خليجي بـ 250 ألف درهم عقوبة على ارساله صورا مخلة لزوجته التي اشتكت من الامر

وخلال الجلسة، أكد الزوج لهيئة المحكمة، محاولته الصلح مع زوجته إلا أنها رفضت وطلب من المحكمة إلغاء الغرامة، لعدم مقدرته على سدادها، مشيراً إلى أنه متقاعد وراتبه الشهري لا يتجاوز 12 ألف درهم، ويعاني من مرض في القلب وضعف ولديه أبناء وزوجتين.

وقدم المتهم مذكرة دفاع، جدد فيها طلبه بإلغاء الغرامة، مشيراَ إلى أن القضية المرفوعة من زوجته الأولى، تُعد قضية كيدية نتيجة زواجه من سيدة من جنسية عربية، الأمر الذي دفعها إلى العبث بهاتفه المحمول أثناء نومه حيث أنه يتناول أدوية للقلب وحبوب منومة مصروفه له بوصفة طبية.

وقال في مذكرته: "زوجتي انتقمت مني بسبب زواجي من امرأة أخرى، واستغلت نومي ونسياني إغلاق هاتفي المحمول وقامت بإرسال كل ما أرادت من كلام وسب وصور خليعة من هاتفي إلى هاتفها، ثم قامت بمسح الرسائل المرسلة من هاتفي حتى لا أعلم بالأمر بعد استيقاظي"، مطالباً المحكمة بتوجيه اليمين إلى زوجته فيما إذا كانت قد قامت في تلك الليلة بالعبث بهاتفه اثناء نومه في غرفتهما وإرسال الشتائم والصور لهاتفها أم لا.