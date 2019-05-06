الامارات تفرج عن زورق و4 عسكريين قطريين

اطلقت الامارات سراح 4 اشخاص قطريين اعتقلتهم نهاية الشهر الماضي بتهمه دخولهم المياة الاقليمية للبلاد

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إنه تم الافراج عن ملازم أول محمد حسم الهيل (قطري الجنسية) ووكيل عريف سعيد ناصر المري (قطري الجنسية) ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي (فلسطيني الجنسية) وجندي فايز تلكوم (هندي الجنسية).

وكانت قطر احتجت لدى الامم المتحدة واشارت الى ان ابو ظبي اختطف زورق صيد قطري وذكرت وسائل إعلام قطرية في وقت سابق أن الدوحة ناشدت "المجتمع الدولي للضغط على الإمارات للالتزام بالمبادئ والاتفاقيات الدولية، وتحرير أفراد طاقم الصيد، وإعادة القارب وأية ممتلكات محتجزة".