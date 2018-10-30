الامارات تفرج مؤقتا عن جاسوس بريطاني

قالت زوجته في وقت سابق إنه مسجون في حبس انفرادي

افرجت الامارات بشروط عن بريطاني يحاكم بتهمة التجسس على ان يعود الى المحكمة في الجلسة المقبلة

وقالت زوجته دانييلا تيخادا في بيان "تم الإفراج مؤقتا عن ماثيو هيدجيز وسيخضع لمراقبة مستمرة (...) حتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 موعد جلسته المقبلة".

وأضافت "أرحب بالتأكيد بهذا التطور. لكن لا يسعني أن أسمح لنفسي أن أفرح كثيرا بهذه المعلومات لأن مات ليس حرا بالكامل بعد".

وأضافت "قبل كل شيء، آمل أن تتحقق العدالة وأن يمنح مات حريته المستحقة، وهو ما مُنع عنه ظلما في الأشهر الستة الماضية".

وفي الخامس من أيار/مايو أوقف ماثيو هيدجيز (31 عاما) في مطار دبي. وهو طالب دكتوراه كان يجري بحثاً عن سياسات الامارات الخارجية والأمن الداخلي بعد الاحتجاجات في العالم العربي.

وقالت زوجته في وقت سابق إنه مسجون في حبس انفرادي في موقع غير محدد مع إمكانية محدودة للاتصال بالقنصلية البريطانية وبأسرته.

وأعلن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي في بيان في وقت سابق هذا الشهر أن هيدجيز يحاكم في أبوظبي بتهمة "التخابر لمصلحة دولة أجنبية مما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في لندن الثلاثاء "نحن نراقب التطورات عن كثب وأبلغنا السلطات الإماراتية بجميع مخاوفنا. سنواصل بذل كل الجهود من أجل ماثيو وعائلته" مشددا على "سياسة الحكومات البريطانية المتعاقبة عدم التعليق على قضايا استخباراتية".