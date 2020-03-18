الامارات تمنع سفر مواطنيها ودخول الاجانب والسعودية توقف القطاع الخاص لمواجهة كورونا

منعت الإمارات سفر مواطنيها واوقفت اصدار التأشيرات للاجانب، كما علقت السعودية العمل في معظم قطاعها الخاص لمكافحة فيروس كورونا، والذي ترتبط كثير من حالات الاصابة به في دول الخليج العربي بالسفر إلى إيران، حيث توفي 1135 شخصا واصيب 17361 بالفيروس حتى الآن.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء أنه تقرر منع مواطني الإمارات من السفر للخارج حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق الأربعاء قالت الإمارات، وهي المركز الرئيسي للعبور الجوي ومركز السياحة والأعمال بالمنطقة، إنها ستعلق إصدار التأشيرات عند الوصول اعتبارا من الخميس وحتى إشعار آخر. وقد منعت بالفعل دخول غير المستوفين لمؤهلات الحصول على تأشيرات لدى الوصول.

ومن جانبها، سجلت الكويت 12 حالة إصابة جديدة يوم الأربعاء بينها ست حالات لمواطنين كويتيين ولمقيم أمريكي ومقيم إسباني كانوا جميعا في بريطانيا. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في دول مجلس التعاون الخليجي الست لأكثر من 1100 حالة.

ومنعت قطر التي يوجد بها أكبر عدد من الحالات في دول الخليج العربية، والذي بلغ 442 حالة، وسلطنة عمان دخول الأجانب. وفرضت مسقط حظرا على سفر المواطنين إلى الخارج.

وهذه الخطوات هي الأحدث في تسلسل إجراءات استثنائية تتخذها دول الخليج لمكافحة التفشي، بما في ذلك إلغاء العمرة في السعودية وإغلاق المساجد ومراكز التسوق والمطاعم في أنحاء المنطقة.

* إغلاق الأعمال

الى ذلك، علقت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، العمل في معظم القطاع الخاص يوم الأربعاء ولمدة 15 يوما، وأصدرت توجيها للشركات لتنفيذ سياسات العمل من المنزل.

كما أصدرت وزارة الموارد البشرية توجيها للشركات بإغلاق المكاتب الرئيسية وخفض أعداد الموظفين في المكاتب الثانوية والحد من الاتصال بين الموظفين ومتابعتهم لرصد أي أعراض للعدوى.

واستثنت الوزارة الخدمات الغذائية والصحية الضرورية، فضلا عن المرافق الخدمية للمؤسسات الحكومية. ويتعين منح النساء الحوامل والعمال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما ومن يعانون ظروفا صحية خاصة إجازة إضافية لمدة أسبوعين.

والسعودية والكويت في حالة إغلاق بالفعل إثر تعليق جميع الرحلات الدولية مؤقتا الأسبوع الماضي وغلق معظم الأماكن العامة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، علقت الحكومة السعودية عمل موظفي القطاع العام باستثناء قطاعي الصحة والأمن، وأوقفت اجتماعات مجلس الوزراء المعتادة، في حين طبق البنك المركزي إجراءات العمل من المنزل للبنوك.

وانخفضت بشدة السندات الدولية الصادرة من مقترضين خليجيين، بما في ذلك الحكومة السعودية وعملاق النفط أرامكو، يوم الأربعاء مما زاد من الخسائر.

وأصبح البنك المركزي العماني أحدث من يقدم برامج تحفيزية لحماية الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز في المنطقة، وقال يوم الأربعاء إنه سيوفر حوالي ثمانية مليارات ريال (20.8 مليار دولار) كسيولة إضافية للبنوك.

* البحرين تجلي مواطنيها

ترتبط كثير من الحالات في المنطقة بالسفر إلى إيران، حيث بلغ عدد وفيات الفيروس 1135 وفاة وعدد الإصابات 17361 إصابة حتى الآن.

وقال مسؤول بحريني لرويترز إن البحرين، التي سجلت هذا الأسبوع أول حالة وفاة في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الفيروس، ستجلي المزيد من المواطنين من مدينة مشهد الإيرانية في رحلة طيران ثانية لإعادة المواطنين يوم الخميس.

وأضاف أن الرحلة الجوية، بطائرة عمانية، كانت قد تأخرت لمدة أسبوع في الوقت الذي كان يجري فيه إعداد مرافق للحجر للصحي في البحرين، حيث تم إنشاء مركز كبير للعزل الصحي في جزيرة قاحلة متصلة بالبر الرئيسي بطريق ممهد.

وأوقفت الخطوط الجوية الخليجية عشرات المسارات في الوقت الذي يعرقل فيه انتشار الفيروس حركة السفر العالمية. ولا تزال الإمارات تسمح بدخول الدبلوماسيين الأجانب والمقيمين وما زال بإمكان الزوار الأجانب دخول البحرين. كما تسمح قطر وعمان برحلات الترانزيت.

واستغنت الخطوط الجوية القطرية عن نحو 200 موظف فلبيني في قطر هذا الأسبوع حسبما صرح وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو لرويترز. وقالت شركة طيران الإمارات ومقرها دبي إنها طلبت من الطيارين الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر.

