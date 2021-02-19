الامارات تنفي احتجاز الشيخة لطيفة

نفت سفارة دولة الإمارات في لندن،ان تكون الشيخة لطيفة التي تقول إنّها "محتجزة كرهينة" على يد والدها حاكم دبي، تحظى بالرعاية المنزلية وحالتها تتحسن.

وأعلنت السفارة في بيان يوم الجمعة 19 فبراير 2021، أنّ عائلتها أكدت أنّ الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية المنزلية بدعم من عائلتها وعاملين صحيين وسط تحسن صحتها، معربة عن الأمل في أن تستأنف الحياة العامة في الوقت الملائم.

أنا مختطفة..

الشيخة لطيفة ابنة "محمد بن راشد آل مكتوم" تنشر فيديو من المكان الذي يحتجزها فيه والدها. pic.twitter.com/CZonRlzVfl — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 16, 2021

قلق اممي

في وقت سابق اليوم، قالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إفادة عبر الإنترنت من جنيف “أثرنا مخاوفنا بشأن الوضع في ضوء أدلة الفيديو المقلقة التي ظهرت هذا الأسبوع. طلبنا المزيد من المعلومات والتوضيحات حول وضع الشيخة لطيفة الحالي”.

وأضافت أن المفوضية اتصلت بالبعثة الدائمة للبلاد في جنيف أمس الخميس.

وتابعت “نظرا للمخاوف البالغة بشأن الشيخة لطيفة، طلبنا أن يكون لرد الحكومة أولوية… طلبنا دليلا على أنها على قيد الحياة”، مضيفة أن المفوضية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.

أثارت الشيخة لطيفة اهتماما دوليا في 2018 عندما نشرت جماعة حقوقية تسجيلا مصورا لها وهي تصف محاولتها الهرب إلى خارج دبي.

وفي مارس/ آذار الماضي قال قاض بالمحكمة العليا بلندن إنه قبل كحقائق مثبتة ما أوردته الأميرة هيا، زوجة الشيخ محمد السابقة، من أقوال خلال نزاع قضائي، ومن ذلك أن الشيخ أمر بخطف لطيفة. ورفض محامو الشيخ ما نُسب إليه.

منظمات حقوقية تطالب الامم المتحدة بالتحرك لصالح الشيخة لطيفة المكتوم ابنة حاكم دبي https://t.co/HeAU4iFd1J pic.twitter.com/EfgQBtT4m4 — مونت كارلو الدولية / Monte Carlo Doualiya (@MC_Doualiya) February 18, 2021

وقالت لطيفة في التسجيل الذي بثته (بي.بي.سي) ضمن برنامجها بانوراما يوم الثلاثاء “أنا رهينة وهذه الفيلا تحولت إلى سجن”.

“جميع النوافذ مغلقة تماما، لا يمكنني فتح أي نافذة”، مشيرة إلى أنها صورت هذا التسجيل من مرحاض الفيلا لأنه المكان الوحيد الذي تستطيع غلق بابه عليها.

وجاء ذلك رداً على نشر هيئة بي بي سي فيديو غير مؤرخ تقول فيه إنها "رهينة" في بلدها وتخشى على حياتها.

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