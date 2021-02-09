الامارات على ابواب المريخ

تصل أول مهمة لكوكب المريخ تطلقها دولة الإمارات للكوكب الأحمر وتدخل مداره، اليوم الثلاثاء، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قطعت خلالها 494 مليون كيلومتر، وهو ما سيتيح لها البدء في إرسال بيانات عن الغلاف الجوي والمناخ هناك. وسيجعل ذلك من الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ. ويأتي برنامج المريخ في إطار جهود الإمارات لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية وتقليص اعتمادها على النفط. ولوكالة الإمارات للفضاء خطة طموح لبناء مستوطنة على المريخ بحلول عام 2117. رسالتي لشعب الإمارات ... pic.twitter.com/xtU6Pot4lx — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 8, 2021 التحدي الاكبر وقال حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، إن التحدي الأكبر هو الدخول لمدار المريخ، موضحا أن 50 بالمئة من البعثات البشرية “التي حاولت قبلنا” لم تستطع أن تدخل مدار الكوكب الأحمر.

وللدخول إلى مدار المريخ يحتاج مسبار الأمل إلى أن يحرق بعضا من 800 كيلوجرام من الوقود الذي يحمله لإبطاء السرعة بما يكفي لعدم تجاوز الكوكب. قال دانيال براون أستاذ علم الفلك وعلوم الاتصال بجامعة نوتنجهام ترينت البريطانية لرويترز: “إذا أبطأ المسبار كثيرا فإنه سيدخل مدارا سيؤدي به إلى التحطم على المريخ”. وتابع: “وإذا تجاوزه فإنه سوف يندفع نحو الفضاء بين الكواكب في مدار أكبر بكثير حول الشمس، وعلى الأرجح لن يتلاقى مع المريخ مطلقا”، مردفا أن هناك احتمالات أخرى أيضا. ومن أكثر هذه التحديات دقة اقتراب المسبار من مدار المريخ ودخوله إلى المدار المحدد له، ففي التاسع من فبراير 2021 وفي حوالي الساعة 7:42 مساء بتوقيت الإمارات سيصبح #مسبار_الأمل قريباً من مدار الالتقاط المحدد له حول كوكب المريخ، وسيبدأ عملية دخول معقدة إلى المدار تستمر 27 دقيقة pic.twitter.com/kVnHC8tikx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 8, 2021 ختم المريخ

اعتمد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جوازات مطارات دبي التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الترحيب بالقادمين إلى الإمارة بطريقة خاصة ومبتكرة، احتفاء بوصول ”مسبار الأمل“ إلى كوكب المريخ.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ”وام“، فوجئ القادمون إلى مطارات دبي، أمس الاثنين، بوجود ختم جديد مبتكر على جوازات سفرهم، وذلك تزامنا مع وصول ”مسبار الأمل”، والمقرر اليوم الثلاثاء، إلى كوكب المريخ وبدء مهماته العلمية.

ويعتبر ”ختم المريخ“ الأول من نوعه في العالم، إذ يتم ختمه على جوازات سفر القادمين إلى دبي بحبر خاص جدا، هو ”حبر المريخ“، الفريد في فكرته وتكوينه والمصنوع من مزيج يحاكي التكوينات الجيولوجية لكوكب المريخ ولونها الأحمر.

جاءت فكرة ”حبر المريخ“ بعد جمع صخور البازلت البركانية من منطقة مليحة في الشارقة، وهي منطقة من المناطق القليلة في العالم التي يوافق سطحها سطح المريخ

حيث يتم سحق صخور البازلت بآلات مخصّصة، ثم أخذ الصخور المفتتة وطحنها على شكل مسحوق رملي ناعم، واستخراج الصبغة الحمراء منها، لصنع أول حبر في العالم من المريخ.

وتم إطلاق مسبار الأمل بنجاح في الـ 20 من يوليو/تموز 2020 ليقدم أول دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ وطبقات غلافه الجوي المختلفة بدءا من لحظة وصوله إلى مداره حول الكوكب الأحمر، والموافق اليوم الثلاثاء.

تطوير الخبرات الاماراتية

وأعلنت الإمارات خططها للمهمة لأول مرة في 2014 وأطلقت البرنامج الوطني للفضاء في 2017 من أجل تطوير الخبرات المحلية. وينقص الإمارات، التي يقدر عدد سكانها بنحو 9.4 مليون نسمة معظمهم من العمال الأجانب، القاعدة العلمية والصناعية المتاحة للدول الكبيرة التي ترتاد الفضاء.

أصبح هزاع المنصوري أول إماراتي يصل إلى الفضاء في 2019 عندما سافر إلى محطة الفضاء الدولية.

ومن أجل تطوير وبناء مسبار الأمل تعاون الإماراتيون ومركز محمد بن راشد للفضاء في دبي مع مؤسسات تعليمية أمريكية.

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