الامارات: فريق الغاف التطوعي يشارك غينس لدعم أصحاب الهمم والتوحد

فريق الغاف التطوعي يشارك غينس لدعم أصحاب الهمم والتوحد

شارك فريق الغاف التطوعي من مركز الطارق للتأهيل والتوحد في محاولة تحطيم الرقم القياسي بموسوعة غينس في مسرح الجامعة الكندية دبي وبمشاركة الهلال الأحمر الاماراتي ودار زايد للثقافات الإسلامية والجمعية الأردنية للتوحد .



وأعلن مركز الطارق للتأهيل والتوحد وبدعم من الشركاء القطاع الحكومي والخاص عن دعم وثيقة خلوة الهمم في عام التسامح 2019 حيث تم التنسيق مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية وذلك لتنفيذ المحاولة الجديدة لكسر الرقم العالمي في أكبر سلسلة بشرية لدمج أصحاب الهمم والتوحد ضمن فعاليات يوم التوحد العالمي وعام التسامح ٢٠١٩ واعلن مركز الطارق للتأهيل والتوحد أنه استعد لخوض هذه التجربة، التي يحاول فيها تخطي الرقم المسجل ليصل لأكثر عدد من جنسيات للمقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة كأكبر سلسلة بشرية لدمج أصحاب الهمم والتوحد من المتطوعين المسجلين بشكل رسمي في فريق الغاف التطوعي .



وكان مركز الطارق للتأهيل والتوحد قد شارك سابقا في محاولة تحطيم الرقم القياسي في موسوعة غينس ضمن فعاليات داعمة لأصحاب الهمم ؛ وصرح السفير المستشار طارق سيف المدير العام لمركز الطارق للتأهيل والتوحد أنه هدا التنافس سيكون ضمن مؤتمر المبادرة الدولية غذائي علاجي للعمل التطوعي و للتوعية باضطراب التوحد ودعم أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع ضمن شهر التوعية بالتوحد وبمناسبة استضافة دولة الامارات العربية المتحدة للأولمبياد الخاص في أبوظبي .