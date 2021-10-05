الامارات وإسرائيل تتبادلان إلغاء التأشيرات

أعلنت اسرائيل الثلاثاء، أن اتفاق إلغاء تأشيرة السفر بينها والامارات سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد القادم.

واعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أياليت شاكيد عن موعد سريان الاتفاق خلال تصريحات للصحافيين في أبو ظبي، التي تتواجد تقوم بزيارة رسمية اليها منذ الإثنين.

وكانت إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول، في يناير/كانون الثاني الماضي؛ لكن الإمارات علقتها بعد فترة وجيزة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي ذلك الوقت، كان على الإسرائيليين الذين يزورون الإمارات الدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين لدى عودتهم لإسرائيل، بسبب ارتفاع معدلات الإصابة في الدولة الخليجية.

وتقوم شاكيد منذ يوم الإثنين، بزيارة رسمية إلى الإمارات، حيث التقت نظيرها الاماراتي.

وكانت اسرائيل والامارات قد وقعتا اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.