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الامم المتحدة: إسرائيل تنهب موارد الفلسطينيين الطبيعية وتحرمهم المياه النقية

الامم المتحدة: إسرائيل تنهب موارد الفلسطينيين الطبيعية وتحرمهم المياه النقية
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