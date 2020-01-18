سلامة: مؤتمر برلين يناقش 3 مسارات

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت، إنه يأمل في إعادة فتح موانئ النفط في شرق البلاد خلال بضعة أيام بعد إغلاقها أمس الجمعة لكنه لا يمكنه التكهن بذلك.

وأضاف لرويترز “إذا لم يتم حل هذا الأمر اليوم أو الغد فأتوقع طرحه” في إشارة إلى اجتماع تستضيفه برلين غدا الأحد.

وفب تصريحات اخرى شدد سلامة، في حوار لصحيفة الشرق الأوسط، على أنه يوجد في ليبيا مسلحون من أكثر من عشر دول، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وضعت خطة تقضي بخروج كافة المسلحين الأجانب من ليبيا مهما كانت جنسياتهم.

وقال إن الأمم المتحدة تعارض وجود مسلحين أجانب سواء نظاميين أو مرتزقة أو حتى شركات أمنية خاصة.

وفيما يتعلق بمؤتمر برلين بشأن ليبيا المزمع عقده غدا، قال سلامة إن المؤتمر لا يسعى إلى حل المشكلة بكل جوانبها.

وأشار إلى أن مؤتمر برلين سيكون مظلة واقية لما سيتفق عليه الليبيون في مسارات ثلاثة السياسية الاقتصادية والعسكرية.

ومن المنتظر أن يشارك في مؤتمر برلين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج ، وكذلك قادة من روسيا وتركيا ومصر وقوى غربية وعربية أخرى.