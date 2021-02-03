الامم المتحدة تأمل في اجتماع رباعي الوساطة في الشرق الأوسط قريبا

لم يجتمع الرباعي، الذي يضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، منذ سبتمبر أيلول 2018 على ما يبدو.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأربعاء إنه يأمل في أن يعود رباعي الوساطة في الشرق الأوسط للاجتماع مجددا خلال "الأسابيع القليلة" المقبلة مع وجود رئيس جديد الآن في البيت الأبيض.

ولم يجتمع الرباعي، الذي يضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، منذ سبتمبر أيلول 2018 على ما يبدو.

وقال جوتيريش خلال مقابلة بثتها صحيفة واشنطن بوست "الحقيقة أنه لم يكن أمامنا من سبيل لأي شكل من مفاوضات السلام. كان الإسرائيليون والفلسطينيون لا يتحدثون معا".

وقال القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي إن الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن تدعم حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين وستلغي عدة قرارات اتخذتها إدارة دونالد ترامب.

وقال جوتيريش "هناك إرادة قوية لدى الإدارة الأمريكية الجديدة للعب دور إيجابي في تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية سلام حقيقية".

وأضاف "أعتقد أنه سيكون من الممكن الآن عقد اجتماع للجنة الرباعية... أتمنى حدوث هذا خلال الأسابيع القليلة القادمة".

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