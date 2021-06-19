الامم المتحدة تتهم الحوثيين باستغلال الاطفال والجماعة تعتبرها منظمة تافهه

انتقد المكتب السياسي لجماعة الحوثيين الانقلابية في اليمن والمدعومة من ايران قرار الأمم المتحدة بإدراج الجماعة على قائمة منتهكي حقوق الأطفال، ووصفته بـ"الجائر"، واعتبرته "باطلا لا يستند إلى أي حجة".

الحوثيون



وقرر غوتيريش إدراج جماعة الحوثيين على اللائحة السوداء لقتلهم أو تشويههم أكثر من 250 طفلا خلال سنة 2020. ​وأشار المكتب السياسي إلى أن "الأمم المتحدة بتصنيفها ذلك قطعت ما تبقى لها من همزة وصل مع شعبنا وأعلنت نفسها طرفا إلى جانب تحالف العدوان".

ولفت إلى أنه "كان الأحرى بالأمم المتحدة أن تلتزم الحياد وألا تتحول إلى بوق رخيص يردد ترهات وسخافات تحالف العدوان".

واختتم المكتب السياسي بيانه بالتأكيد على أن "تحالف العدوان تدينه آلاف الفيديوهات التي وثقت مجازره الرهيبة بحق أطفال اليمن طيلة السنوات الماضية إضافة إلى تداعيات الحصار".

التقرير الاممي يتهم الحوثيين

ويحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الدول والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مراجعة وتعزيز الإجراءات لمنع أي استخدام مفرط للقوة، ولضمان عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة، وتقليل آثار عمليات قواتها على الأطفال وضمان المساءلة في جميع الحالات التي تنطوي على القتل والتشويه للأطفال.

دراسة تؤكد تورط الحوثيين باستغلال الاطفال

وفي عام 2019 كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الأمم المتحدة أن مليشيا الحوثي جندت أكثر من 18 ألف طفل تحت السن القانونية في عدد من المحافظات. وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد) أن معظم الأطفال يتم تجنيدهم من المدارس والمراكز التعليمية والدينية خصوصا في المدن الكبيرة.

وقالت الناشطة الحقوقية الدكتورة أروى الخطابي في ورقة بعنوان «تجنيد الاطفال» إن مليشيا الحوثي تعتمد على مشايخ القبائل في المناطق الريفية لتجنيد الأطفال والزج بهم في الجبهات مقابل فوائد مادية أو عينية أو مناصب سياسية للمشايخ،. وقدر عدد القتلى من الأطفال منذ اندلاع الحرب التي أشعلها الحوثي بنحو 6 آلاف، مرجعة ذلك إلى ازدياد عمليات تجنيد الأطفال. وطالبت الخطابي المجتمع الدولي بموقف حازم للضغط على المليشيا لتجنيد الأطفال.



فيما لفت الناشط الحقوقي والصحفي همدان العليي إلى أن المليشيا تصطاد طلاب المدارس وتحولهم إلى جنود وترسلهم للجبهات ما يؤدي إلى تغيير هوية المجتمع وأدلجته ونشر فكرها المتطرف من خلال المدارس، وأكد أن 200 مدرس وتربوي من مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعرضوا إما للقتل أو الاعتداء أو التهجير.

وأوضحت الناشطة الحقوقية الدكتورة مواهب الحمزي في ورقتها بعنوان (منهجية الحوثي ومنهجية داعش) أن «الزنيبيات» الحوثية تمارس ترهيب الناشطات والحقوقيات وتقوم بتجنيد الأطفال بطريقة متشابهة للجماعات الإرهابية والداعشية، مستغلين الظروف المعيشية. وأكدت أن المليشيات حولت المساجد إلى ثكنات عسكرية ومستودعات للأسلحة.