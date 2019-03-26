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الامم المتحدة تحذر من أن العنف في غزة قد يتحول إلى كارثة

الامم المتحدة تحذر من أن العنف في غزة قد يتحول إلى كارثة
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