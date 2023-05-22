الامم المتحدة تحذر من تحول صراع السودان الى حرب عرقية طاحنة

حذرت الامم المتحدة الاثنين، من وجود بوادر تنذر بتحول الصراع الدائر منذ اكثر من شهر في السودان الى حرب عرقية طاحنة تمتد تداعياها الى دول المنطقة.

وجاء التحذير المثير للقلق خلال افادة قدمها مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتيس الى مجلس الأمن الدولي.

وقال فولكر في الافادة ان الطابع العرقي للصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع اخذ في التنامي، ما ينذر باغراق السودان في حرب طويلة تمتد تداعياتها الى دول الجوار.

غارات تستبق الهدنة

في الاثناء، استبق الجيش السوداني الاثنين، سريان الهدنة مع قوات الدعم السريع بغارات استهدفت مواقع الاخيرة في الخرطوم بهدف تحقيق مكاسب قبل ساعات من بدء وقف اطلاق النار بموجب الاتفاق الموقع بينهما في جدة بالسعودية.

ومن المفترض ان يبدأ سريان وقف إطلاق النار الساعة 21:45 بالتوقيت المحلي ولمدة اسبوع، وذلك يهدف تسهيل توصيل المساعدات.

وكان الجيش شن غارات مساء الأحد، استهدفت مركبات وحدات متنقلة تابعة لقوات الدعم السريع ضمن مناطق ماهولة في الخرطوم بحسب ما افاد شهود.

ومنذ اندلاع الصراع بينهما في 15 نيسان أبريل، كان الطرفان قد توصلا الى اتفاقات عديدة لوقف اطلاق النار، لكن كان يتم انتهاكها حتى قبل ان تبدأ. على ان هذه المرة الاولى التي يتفقان فيها على هدنة بعد إجراء مفاوضات.

