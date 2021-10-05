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الامم المتحدة تحذر من تزوير الانتخابات العراقية وتنشر مئات المراقبين

منشور 05 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 03:30
الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

يشارك نحو 900 مراقب دولي الانتخابات العراقية التي ستجري في العاشر من الشهر الحالي وفق ما كشفت جنين بلاسخارات مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق

وادعت المبعوثة بلاسخارات  إن "هذه الانتخابات ستعالج التحديات التي تواجه العراقيين بما فيها التحدي الاقتصادي، كما أن الأمم المتحدة ليست غافلة عن المخاوف والتحديات، وستكون شريكة للعراقيين.

تحذير من التزوير

وحذرت المبعوثة الاممية  "نعمل على منع التزوير وتكرار تجربة 2018، ونحاول التعاون من أجل منعه" وأشارت إلى وجود نحو 900 مراقب دولي من أجل المراقبة وهو أمر غير مسبوق"، على حد قولها.

وتابعت بلاسخارات، أن "العراق لديه آلاف المراقبين المحليين، ولا يمكن أن يكون جميعهم في مكان واحد ويسكنون في جميع المناطق". وبينت أن "الأمم المتحدة ستكون في خمس محافظات وهي بغداد، وأربيل، وكركوك، ونينوى، والبصرة".


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