الامم المتحدة تدين هجوم دهوك

ادان أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان، الهجوم على دهوك بإقليم كردستان العراق، والذي اسفر عن مصرع واصابة عشرات الاشخاص وأكدوا دعمهم لاستقلال وسيادة العراق.

واتهمت تركيا بالضلوع في الهجوم، الا ان انقرة تنصلت منه وقالت ان ارهابيين وراء الهجوم على منتجع جبلي عراقي في دهوك ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص.

وخلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق هينيس بلاسخارت، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاستماع لوجهة النظر العراقية بهذا الخصوص بالنحو الذي يعزز سيادة العراق على أراضيه ويحمي مواطنيه، وفق ما جاء في بيان رسمي.

كما نفى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية بلاده عن القصف، متهما الإرهابيين بتنفيذ الهجوم للإضرار بالعلاقات التركية العراقية.

ونشرت بعثة أيرلندا بالأمم المتحدة عبر حسابها على تويتر، البيان الذي حث فيه أعضاء المجلس كافة الدول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية وغيرها من السلطات المعنية لدعم التحقيقات، بعد مقتل 9 مدنيين على الأقل، بينهم أطفال في الهجوم.