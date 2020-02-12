الامم المتحدة تكشف عن اسم 112 شركة على علاقة بمستوطنات إسرائيل

كشفت الامم المتحدة عن اسم 112 شركة لها علاقة وارتباط بالشركات المقامة في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

وقال تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ان هذه الشركات لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية وهي خطوة تأجلت طويلا ومن المرجح أن تثير غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.

وتعتبر القرارات الدولية المستوطنات بانها غير شرعية ومخالفة للقوانين وتجاوز عن الشرائع الدولية

وقال المكتب في بيان إنه حدد 112 شركة‭ ‬يجد أسسا معقولة ليخلص إلى أن‭ ‬لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى. وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".