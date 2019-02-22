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الامم المتحدة تنتقد الاعدامات في مصر وتثف المحاكم بغير العادلة

الامم المتحدة تنتقد الاعدامات في مصر وتثف المحاكم بغير العادلة
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