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الامم المتحدة تنتقد بشدة العقوبات الاميركية ضد فنزويلا

الامم المتحدة تنتقد بشدة العقوبات الاميركية ضد فنزويلا
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