الامم المتحدة: داعش عاد الى جنوب ليبيا

حذر المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، من ان تنظيم داعش عاد مجددا للظهور في جنوبي ليبيا.

وأضاف سلامة في طلب إحاطته أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في طرابلس، أن منتدى غدامس كان كفيلا بإنهاء الفوضى والعنف في ليبيا.

واعلن للصحفيين أن تهريب السلاح إلى ليبيا يفاقم الأزمة، مطالبا مجلس الأمن بأن يتولى مسؤولياته ويحث الأطراف على إسكات السلاح والعودة للحوار.

وطالب سلامة إنه دون تحرك فوري من المجتمع الدولي ستنزلق ليبيا إلى حرب أهلية تنتهي بتقسيمها، داعيا إلى تشجيع إجراء الانتخابات في ليبيا والحل السياسي للأزمة الراهنة.