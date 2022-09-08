الامن الاردني يحبط انتحار مشهور السوشيال ميديا اميس الغول على الهواء

احبط الامن الاردني محاولة ”اميس الغول” احد نشطاء السوشيال ميديا الانتحار على الهواء اثناء قيامة ببث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام ظهر اليوم الخميس

وقال مصدر امني اردني ان الغول بصحة جيدة وسيتم ارساله للمستشفى للاطمئنان على صحته ومن ثم الاستماع لاقواله.

وتناول الناشط الاردني عدد كبير من حبوب الدواء وقال انه يريد ان يرى الله ، واوصى بدفنة في المدينة الصناعية ليتعلم مهنة، فيما كان يتناول المزيد من الحبوب عبر بثة المباشر ، وقال ان هذا الدواء "مر" وان الله سيسامح فيما كان يستمع لاغنية جزيرة الكنز للفنان سامي كلارك

وخلال محاولته كان يدعو الله ليسامحه، وقال بدي اخلص، مش عارف اشوف وزير اريد ان ارى الله