الامن الاردني يحبط فعالية تروج للشذوذ في عمان

احبطت الاجهزة الامنية الاردنية محاولة لاقامة فعالية تعرض فيلما يروج للشذوذ الجنسي في أحد مقاهي وسط البلد في العاصمة عمان.

وكشفت الصحيفة ان الفعالية كان مقررا لها البدء خلال الاسبوع القادم وسط عدد محصور من الحضور، سعيا من منظميها عدم إثارة ضجة في المجتمع الأردني، الامر الذي كشفته الاجهزة المعنية لتقرر منع إقامة الفعالية.

ونقلت الصحيفة عن محافظ العاصمة ياسر العدوان، قله ان "المنع جاء لاعتبار الفيلم يروج للعلاقات الشاذة والتي تعتبر تحديا لقيم المجتمع الاردني"

وقالت الصحيفة الاردنية ان "منظم الفعالية يحمل الجنسية العربية وحاول إقامة الفعالية ذاتها في بلده لكن سلطات بلاده منعته من ذلك ليحول مسار إقامة الفعالية إلى الاردن".

وفي عام 2015، أصدرت وزارة الداخلية الأردنية بيانًا حول حقوق المثليين اكدت فيه إن حقوق المثليين تتعارض مع الإسلام، الذي ينص عليه الدستور أنه الدين الرسمي للدولة، وأن القانون الأردني يجرم عقد اجتماعات عامة دون موافقة مسبقة، وكذلك السلوك العام الذي ينتهك السلام المجتمعي.

وفي عام 2017، مُنعت فرقة مشروع ليلى اللبنانية، من الأداء في الأردن. بعد ان جاهر احد الاعضاء بشذوذه الجنسي