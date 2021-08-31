الامن الايراني يحقق ويعتقل شخصيات في قضية السجون

اعتقلت السلطات الامنية الإيرانية شخصين من السجانين بسجن "إيفين" وأخضعت 6 آخرين لعقوبات قضائية، في اعقاب فضائح التعذيب والاهانات التي حدثت خلال الاسابيع الماضية وفضحتها افلام فيديو متداولة

ممارسات غير قانونية

واكد المتحدث باسم السلطة القضائية، ذبيه الله خداييان ان المقاطع المسربة من سجن "إيفين" تظهر ممارسات غير قانونية وغير قابلة للتبرير"،

وبحسب موقع "همشري أونلاين" الإيراني، فبعد ثلاثة أيام من إنشاء اللجنة المتخصصة لمراجعة صور سجن "إيفين"، شكل النائب العام فريقا من أربعة أعضاء وقام بزيارة أجنحة السجن المختلفة، والتقى وجها لوجه مع مسؤولي وضباط الأجنحة، وكذلك كعدد من السجناء، وبعد التحقيق في مختلف زوايا الموضوع تم رفع التقرير الأول في هذا الشأن إلى رئيس القضاء.

أدعو مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس #حقوق_الإنسان ومقرري الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى زيارة سجون النظام الإيراني على الفور واللقاء بالسجناء خاصة السجناء السياسيين. #إيران — مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) August 24, 2021

القبض على مسؤولين

وبحسب تقرير النيابة العامة ومركز الحماية والمعلومات التابع للقضاء، فقد تقرر أن بعض مسؤولي السجن قد ارتكبوا مخالفات، وأمر على الفور بملاحقة المخالفين في أسرع وقت ممكن والتحقيق معهم. قد تكون الحالة.

منظمة العفو الدولية

طلبت منظمة العفو الدولية من السلطات الإيرانية السماح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران بإجراء عمليات تفتيش مستقلة للسجون، وذلك بعد فضيحة تسريب مقاطع فيديو لحراس سجن إيفين في إيران، أظهرت تعذيبهم للسجناء.

وأدانت المنظمة تعذيب السجناء واستخدام أساليب لسوء المعاملة في السجون ومراكز الاعتقال الإيرانية.

وأوضحت أن مسؤولي النظام الإيراني قدموا اعتذارات موجزة ووعوداً عامة، لمعالجة الوضع، وهذا لا يكفي.