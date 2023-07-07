الامن الروسي يحقق مع المصري مدنس القرآن

تحقق السلطات الروسية مع الشاب المصري يدعى سعيد عبد الرازق الذي اقدم على تدنيس القرآن الكريم لمعرفة الدوافع التي أدت به لارتكاب هذه الجريمة، وحيثيات ما وقع، كما قامت بتفتيش مقر سكنه في أوليانوفسك الروسية

واعلنت الشرطة الروسية اعتقال المواطن المصري الذي ظهر في فيديو مصور قبل نشره بثلاثة ايام حيث ادلى بتصريحات سلبية عن الإسلام.

وقال المكتب الإقليمي الرئيسي لوزارة الداخلية في بيان "تمكن موظفو مركز مكافحة التطرف التابع لوزارة الداخلية لمنطقة أوليانوفسك، بالتنسيق مع جهاز الأمن الفيدرالي لمنطقة أوليانوفسك، من تحديد واعتقال أحد المواطنين وهو من مواليد جمهورية مصر العربية لعام 1995، وقام بتدنيس القرآن في مدينة أوليانوفسك"

واقدم الجاني على سكب الخمر على نسخة من المصحف الشريف وقالت معلومات ان سعيد عبد الرازق هرب في صيف 2019 إلى روسيا وتعمد في كنيسة أرثوذكسية بعد أن ارتد عن الإسلام في مصر.

وكانت تقارير افادت بان سعيد عبد الرازق ادعى انه معرض للقتل بعد ان ارتد عن الاسلام وناشدت أمه السلطات لإقناعه بالعودة إلى ديانته السابقة "الإسلام"، حيث كان سعيد يختبئ مع أصدقائه من الجالية المسيحية في الإسكندرية.

وعندما وصل الى روسيا عاش مع سيدة روسية ولديهما ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لكن الزوجين انفصلا، حيث قالت زوجته السابقة إن طليقها المصري لا يعمل في أي مكان ولن يعود إلى مصر وقد اعلنت الزوجه انه حال اختطاف الطفل وذهبت إلى الشرطة للإبلاغ عنه.

وأعلن حاكم مقاطعة أوليانوفسك الروسية، اليكسي روسكيخ، أن "هذه جريمة ضدنا جميعا. والإرهاب لا توجد له قومية أو ديانة"، مؤكدا على "احترام مشاعر المؤمنين".