الامن السعودي يفكك عصابة غسيل اموال ويصادر 5 مليارات ريال

نجحت الاجهزة الامنية السعودية من تفكيك عصابة دولية كبيرة تعمل على غسيل الاموال وتمكنت من مصادرة اكثر من 5 مليارات ريال سعودي ، واكدت ان العصابة مكونة من سعوديين ووافدين

وقالت النيابة العامة السعودية انه ونتيجة جهود حثيثة قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية فقد تم القبض على سعودي و5 اشخاص من حنسيات عربية اقدمو على تنفيذ عمليات غسل الأموال.

وقالت النيابة ان التحقيقات كشفت ان المواطن السعودي في العصابة استخرج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات للمجموعة العربية في العصابة الذين قامو بتحويلات مالية ضخمة شملت إيداعات كبيرة ثم قاموا بتحويلها للخارج.

وفي التحقيق ايضا اتضح ان مصدر الأموال، من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، فتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة والتي بدورها قررت مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة أموال محجوزة في الحسابات البنكية ومعها عقارات تجارية، كما فرضت غرامات مالية بلغت 200 مليون ريال فيما حكم على المتهمين بالسجن مدة 10 سنوات للمواطن المتهم، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وأيضا سجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.