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الامن السوداني يحاصر الخرطوم قبيل دعوات للتظاهر

منشور 02 تمّوز / يوليو 2022 - 03:07
اغلاق جسور نحو الخرطوم
اغلاق جسور نحو الخرطوم

حاصر الامن السوداني مداخل مدينة الخرطوم وقسمها عن مدنها الرئيسية الثلاث، واغلق الجسور الواصلة بينها غداه تجدد الدعوات لتظاهرات ضد النظام العسكري الحاكم 

اغلاق جسور نحو الخرطوم

وأغلقت السلطات، اليوم السبت، جسر النيل الأبيض الرابط بين مدينتي أم درمان والخرطوم، وجسري المك نمر والنيل الأزرق الرابطين بين مدينتي بحري والخرطوم.

وتأتي تلك الإجراءات عقب إغلاق المتحدث باسم ائتلاف “الحرية والتغيير” في السودان، الباب أمام المفاوضات مع الجيش معلنا استمرار التصعيد مع قوى الثورة بكافة الأدوات حتى إسقاط الانقلاب.

 

 

وقال وجدي صالح المتحدث باسم الحرية والتغيير "لا يوجد الآن أي حديث عن عملية سياسية، نحن حاليا مع شعبنا في مواجهة البطش والمجازر، وكل الشعب الآن في طريق إسقاط الانقلاب"

 

 

 

مليونية 2 يوليو

وأعلنت ما يسمى بـ تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم عن تسيير تظاهرات جديدة ظهر اليوم السبت إلى القصر الرئاسي بالعاصمة

وحددت التنسيقيات مستشفى "الجودة" كنقطة للتجمع في التظاهرات التي أطلقت عليها "مليونية 2 يوليو"

 

كلمات دالة:السودانالخرطوممليونية السودان

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