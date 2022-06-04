الامن العراقي يعتقل مسؤول المهاجرين في داعش

نجحت قوات الامن العراقية بالاطاحة بصيد ثمين في تنظيم داعش الارهابي، حيث قبض على مسؤول عن ملف تنظيم المهاجرين والاجانب الامر الذي من شانه الكشف عن اسماء هؤلاء المعروفين بانهم الاشد شراسة وعنف.

وقالت مصادر امنية انه تم الإطاحة بـ"مسؤول المهاجرين والأجانب"، لدى تنظيم "داعش" شمالي العاصمة بغداد. وذكرت أن "مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات وخلال عملية نوعية تميزت بدقة الاستدراج والمراقبة، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، نجحت من إلقاء القبض على المتهم (ن. س) وفق أوامر قضائية في منطقة الراشدية

وأشار إلى أن "الإرهابي هو أحد عناصر داعش وشغل منصب مسؤول ما يسمى بالمهاجرين والأجانب ويمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة التنظيم ومثبت بقواعد بيانات معاونية الاستخبارات والمعلومات العامة بالحشد".

ودعا البيان "المواطنين للتعاون بإدلاء المعلومات عن المشبوهين عبر الخط الساخن من أجل تعزيز الأمن".