الامن العراقي يمنع دخول السلاح الى ساحات الاحتجاج

أصدرت قيادة عمليات بغداد في العراق، اليوم السبت، توجيها بمنع عناصر الأمن من حمل السلاح داخل ساحات الاحتجاجات التي من المقرر أن تتجدد يوم غد الأحد.

وقالت في بيان صحفي، إنها "أصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لهذه الساحات".

وأضافت: "تم التشديد على أهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة".

وشددت القيادة على ضرورة أن "التمسك بسلمية التظاهرات والتي اثمرت وخلال سنة كاملة على نتائج كبيرة ومهمة".

وأشارت قيادة عمليات بغداد "إلى أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية وعلى أهمية تعاون المتظاهرين مع القطعات الأمنية أينما وجدت والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين و الأهداف الحيوية والمال العام والخاص".

وتوافد مئات المحتجين العراقيين، السبت، إلى ساحة التحرير وسط بغداد من أجل المشاركة في المظاهرات الحاشدة المقررة غدا الأحد، بمناسبة ذكرى مرور عام على انطلاقة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد الطبقة السياسية الحاكمة.

ونظم محتجون مساء السبت مسيرة احتجاجية قرب نصب التحرير، استعدادا ليوم غد، رددوا خلالها هتافات تطالب بـ"اسقاط النظام".

وقال محتجون إن "تظاهرات يوم غد ستكون حاشدة وسلمية ومن المتوقع انضمام آلاف العراقيين للمحتجين في ساحة التحرير على الرغم من قيام القوات الحكومية بالانتشار وقطع بعض الشوارع الرئيسة المؤدية إلى المنطقة الخضراء بالحواجز الخرسانية".