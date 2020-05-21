الامن الفلسطيني ينسحب من مواقع التنسيق مع الاحتلال

قالت مصادر فلسطيمية ونشطاء إنّ قوات أمنية فلسطينية بدأت بالانسحاب من مناطق مصنفة "ب" بالضفة الغربية ضمن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل.

ويأتي الانسحاب الفلسطيني بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ السلطة الفلسطينية أصبحت "في حِلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية" بما في ذلك اتفاقات التنسيق الأمني مع إسرائيل.

يذكر أنّ اتفاق أوسلو صنف مناطق الضفّة الغربيّة 3 تصنيفات هي: A وB وC.

وتقع مناطق A (وهي المناطق التي تتضمّن المراكز السكّانيّة الفلسطينيّة الرئيسيّة) تحت السيطرة الفلسطينيّة أمنيّاً وإداريّاً، وتبلغ مساحتها 18% من مساحة الضفّة الغربيّة؛ فيما تقع مناطق B تحت السيطرة الإداريّة الفلسطينيّة، والسيطرة الأمنيّة لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21% من مساحة الضفّة الغربيّة؛ أما مناطق C فتقع تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنيّاً وإداريّاً، وتبلغ مساحتها 61% من مساحة الضفّة الغربيّة.

وفي وقت سابق بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع قادة الأجهزة الأمنية آليات تنفيذ قرارات القيادة والرئيس محمود عباس، بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، ووقف كل أشكال التواصل مع كلا الجانبين، وذلك اليوم الخميس في مكتبه في رام الله.

وقال اشتية في مستهل الاجتماع: "إن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يمثل تهديدا وجوديا للمشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء لحل الدولتين".

وتابع رئيس الوزراء: "إسرائيل انتهكت القانون الدولي وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها سواء السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، ومن الآن فصاعدا لن نلتزم بهذه الاتفاقيات من جانبنا أيضا".