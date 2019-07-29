الامن الكويتي يعتقل 11 من "البدون"

اعتقلت قوات الامن الكويتية 11 شخصا من "البدون" بتهمة "التجمهر ومخالفة القانون" واحالتهم الى السجن المركزي وامرت بحبسهم 21 يوما على ذمة القضية

وأوضحت صحيفة القبس أن أحد المحالين إلى السجن متهم بـ"التحريض على قتل" مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية، عبر مقطع فيديو مصور.

وتأتي هذه الخطوة، عقب أسبوع من إعلان رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق الغانم عن "حل جذري وشامل" لقضية "البدون" قبل انتهاء الصيف.

و"البدون"، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

ويطالب "البدون" بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول الحكومة إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.