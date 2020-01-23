الامن اللبناني يعتقل روسيين بتهمة خطف مواطن شرق بيروت

قال بيان للامن اللبناني ان الموقفين اعترفا بعملية الخطف وسعيهما للحصول على فدية مالية مقابل تحرير المواطن اللبناني.

أوقف الأمن اللبناني شخصين يحملان الجنسية الروسية خطفا مواطنا لبنانيا من أمام منزله شرق العاصمة بيروت بهدف الحصول على فدية مالية.

وقال الأمن اللبناني في بيان الخميس إن روسيين اثنين خطفا مواطنا من أمام منزله في بلدة دير قوبل-عاليه بعد صعقه كهربائيا، واقتياده الى جهة مجهولة، على متن سيارته.

وأوضح أن العناصر الأمنية عثرت على سيارة المخطوف على بعد 250 مترا من منزله وتمكنت من تحديد هويتي المشتبه بهما، وتبيّن انهما يحملان الجنسية الروسية، وعملت على توقيفهما وتحرير المخطوف.

وكشف البيان أن الموقفين اعترفا بعملية الخطف وسعيهما للحصول على فدية مالية مقابل تحرير المواطن اللبناني.

وتشير عدة وسائل إعلام محلية إلى كثرة عمليات الخطف مقابل الحصول على فدية في الفترة الأخيرة، في ظل الوضع الأمني المتأثر بالاحتجاجات الشعبية المستمرة ضد النخبة السياسية بالبلاد منذ منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

