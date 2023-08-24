الامن اللبناني يفشل في تبيلغ رياض سلامة لحضور جلسة محكمة

افادت الهيئة الاتهامية في بيروت انها تلقت جواباً من المؤسسات الأمنية المعنية في قوى الأمن الداخلي اليوم، بتعذُّر تبليغ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لعدم العثور عليه في ثلاثة عناوين تضمّنها التبليغ، لحضوره إلى الجلسة المقررة من الهيئة الثلاثاء المقبل.

وحسب التقرير فان الهيئات الامنية المختصة في لبنان وصلت الى الاماكن الثلاثة التي يتواجد فيها سلامه وعناوينه الرئيسية وهي والأماكن الثلاثة هي منزلاه في الصفرا والرابية، ومنتجع “البورتيميليو”، حيث ذكر جواب التبليغ ان سلامة لا يتردّد إليه

وتبعاً لهذا الجواب، ستّتخذ الهيئة الاتهامية، التي ستلتئم الثلاثاء برئاسة القاضي ماهر شعيتو، قراراً وفق الأصول القانونية المنصوص عليها في حالات مماثلة وهي إبلاغ سلامة لصقاً في مكان إقامته الأخير بعد تعذُّر تبليغه مرتين على التوالي.

وفي 15/05/2023 قال مسؤول قضائي إن دورية أمنية توجهت لأربعة أيام متتالية "إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي في باريس، لكنها لم تعثر عليه" واعلن القضاء اللبناني حينها ايضا فشله في إبلاغ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس

وقد طلب قضاة فرنسيون خلال تواجدهم في لبنان من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في الـ 16 أيار/مايو بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.

وفي كل مرة توجهت فيها الدورية لتبليغ سلامة، وفق المسؤول القضائي، "كان مسؤول الأمن في المصرف يبلغها أن الحاكم لم يحضر لدواع أمنية أو أن لديه اجتماعا خارج مقر المصرف، أو أنه كان موجودا وغادر قبل قليل".

وبتعذر تبليغه، من المرجح ألا يمثل سلامة أمام القاضية الفرنسية، التي استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين خلال آذار/مارس خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني.